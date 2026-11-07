W Niemczech służby specjalne włączyły się do śledztwa w sprawie cyberataków na systemy chłodnicze supermarketów w kilku krajach europejskich. Jak informuje Der Spiegel, niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji oświadczył, że incydenty są przedmiotem trwających dochodzeń wywiadowczych.

Do sprawy włączono wspólne centrum

Cyberatakami zajmuje się również Wspólne Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym GAZ Hybrid. Współpracują w nim między innymi Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, Federalna Służba Wywiadowcza Niemiec oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

O atakach na urządzenia mroźnicze i chłodnicze w supermarketach informowały Szwecja, Belgia, Estonia, Finlandia, Luksemburg, Włochy, Irlandia, Niderlandy i Portugalia. W Niemczech odnotowano również zakłócenia w pojedynczych sklepach spożywczych. Trzy tygodnie wcześniej systemy chłodnicze francuskich supermarketów padły ofiarą cyberataku na dużą skalę.

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Znane podatności systemów sterowania

Według niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji dostępne informacje wskazują na wykorzystanie znanych podatności w zaatakowanych systemach sterowania. Rzecznik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nazwał manipulacje systemami sterowania w celu zniszczenia towarów poważnym incydentem.

Niemieckie władze nie mają na razie danych, które pozwoliłyby jednoznacznie powiązać ataki z konkretnym wykonawcą lub strukturą państwową. Jednocześnie Federalny Urząd Ochrony Konstytucji poinformował o rosnącym zagrożeniu cyberatakami, które mogą być koordynowane przez państwa, i wskazał na wysokie ryzyko działań rosyjskich podmiotów państwowych — państwa-agresora — w odpowiedzi na sankcje UE i wsparcie Niemiec dla Ukrainy.

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