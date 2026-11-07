В Германии спецслужбы подключились к расследованию кибератак на холодильные системы супермаркетов в нескольких европейских странах. Как сообщает Der Spiegel, Федеральное ведомство по охране конституции Германии заявило, что инциденты являются предметом текущих разведывательных расследований.

К делу привлекли совместный центр

Кибератаками также занимается Совместный центр противодействия гибридным угрозам GAZ Hybrid. В нем сотрудничают, в частности, Федеральное ведомство по охране конституции, Федеральная разведывательная служба Германии и Служба военной контрразведки.

Об атаках на морозильные и холодильные установки в супермаркетах сообщили Швеция, Бельгия, Эстония, Финляндия, Люксембург, Италия, Ирландия, Нидерланды и Португалия. В Германии также зафиксировали сбои в отдельных продуктовых магазинах. За три недели до этого холодильные установки французских супермаркетов подверглись масштабной кибератаке.

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Известные уязвимости систем управления

По данным немецкого ведомства по охране конституции, имеющаяся информация указывает на использование известных уязвимостей в подвергшихся атакам системах управления. Представитель Федерального министерства внутренних дел назвал манипуляции с системами управления с целью уничтожения товаров серьезным инцидентом.

У немецких властей пока нет данных, которые позволили бы однозначно связать атаки с конкретным исполнителем или государственной структурой. В то же время ведомство по охране конституции заявило о росте угрозы кибератак, которые могут координироваться государствами, и отметило высокий риск действий российских государственных субъектов — государства-агрессора — в ответ на санкции ЕС и поддержку Германией Украины.

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