В приходе Колонче в эквадорской провинции Санта-Элена сильные дожди вызвали разлив нескольких рек и затопление населенных пунктов. По данным The Rio Times, не менее 30 семей покинули свои дома в районе Крусе-де-Пальмар после того, как вода проникла в здания.

Затопленные общины и ущерб

Ливни продолжались в течение 24 часов до субботы, 7 ноября 2026 года. Вода затопила общины Манантиаль-де-Колонче, Сан-Маркос, Ла-Бахада и Пальмар. Дома также пострадали в районе Параисо в Сан-Маркосе, 14-де-Энеро в административном центре прихода и Крусе-де-Пальмаре.

В Ла-Бахаде вода держалась несколько часов. Один из местных жителей сообщил, что водоотводные трубы под дорогами засорились мусором, принесенным течением. Пострадавшие семьи потеряли мебель, бытовую технику, часть урожая и сельскохозяйственных животных. Некоторые жители нашли убежище у родственников на более возвышенных участках местности.

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Реакция властей

Глава приходского правительства Колонче Итало Какао заявил, что ситуация в приходе критическая. Местные власти задействовали тяжелую технику и вспомогательный персонал, а пострадавшие семьи обратились за срочной гуманитарной помощью. Жители использовали лопаты, кирки и насосы, чтобы отвести воду из домов и спасти имущество.

Вечером 6 ноября Национальный секретариат по управлению рисками Эквадора зафиксировал 19 вышедших из берегов рек и ручьев в пяти провинциях: Гуаяс, Эль-Оро, Эсмеральдас, Лос-Риос и Санта-Элена. В Санта-Элене все три зафиксированных разлива произошли в Колонче — на реках Калифорния, Салангильо и Хавита.

Ранее, после дождей в ночь на 1 ноября, ведомство сообщало о шести общинах в приходе Колонче, отрезанных от дорог, и доставляло наборы помощи для 100 семей. Ведомство также призвало людей не пересекать реки, ручьи и затопленные участки.

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