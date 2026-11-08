У Колонче щонайменше 30 сімей залишили будинки через повінь — The Rio Times

У парафії Колонче в еквадорській провінції Санта-Елена сильні дощі спричинили розлив кількох річок і затоплення населених пунктів. За даними The Rio Times, щонайменше 30 сімей залишили свої домівки в районі Крусе-де-Пальмар після того, як вода потрапила до будинків.

Затоплені громади та збитки

Зливи тривали протягом 24 годин до суботи, 7 листопада 2026 року. Вода затопила громади Манантіаль-де-Колонче, Сан-Маркос, Ла-Бахада та Пальмар. Будинки також постраждали в районах Параїсо в Сан-Маркосі, 14-де-Енеро в адміністративному центрі парафії та Крусе-де-Пальмарі.

У Ла-Бахаді вода трималася протягом кількох годин. Один із місцевих жителів повідомив, що водовідвідні труби під дорогами забилися сміттям, яке принесла течія. Постраждалі родини втратили меблі, побутову техніку, частину врожаю та сільськогосподарських тварин. Деякі мешканці знайшли прихисток у родичів на вищих ділянках місцевості.

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Реакція влади

Голова парафіяльного уряду Колонче Італо Какао заявив, що ситуація в парафії є критичною. Місцева влада залучила важку техніку та допоміжний персонал, а постраждалі сім’ї звернулися по термінову гуманітарну допомогу. Жителі використовували лопати, кирки та насоси, щоб відвести воду з осель і врятувати майно.

Національний секретаріат з управління ризиками Еквадору ввечері 6 листопада зафіксував 19 річок і струмків, що вийшли з берегів, у п’яти провінціях: Гуаяс, Ель-Оро, Есмеральдас, Лос-Ріос і Санта-Елена. У Санта-Елені всі три зафіксовані розливи сталися в Колонче — на річках Каліфорнія, Салангільйо та Хавіта.

Раніше, після дощів уночі 1 листопада, агентство повідомляло про шість громад у парафії Колонче, відрізаних від доріг, і доставляло набори допомоги для 100 сімей. Відомство також закликало людей не перетинати річки, струмки та затоплені ділянки.

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