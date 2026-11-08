W parafii Colonche w ekwadorskiej prowincji Santa Elena ulewne deszcze spowodowały wystąpienie z brzegów kilku rzek i zalanie miejscowości. Według The Rio Times co najmniej 30 rodzin opuściło swoje domy w rejonie Cruce de Palmar po tym, jak woda dostała się do budynków.

Zalane społeczności i straty

Ulewy trwały przez 24 godziny do soboty, 7 listopada 2026 roku. Woda zalała społeczności Manantial de Colonche, San Marcos, La Bajada i Palmar. Domy ucierpiały również w rejonie Paraíso w San Marcos, 14 de Enero w centrum administracyjnym parafii oraz Cruce de Palmar.

W La Bajada woda utrzymywała się przez kilka godzin. Jeden z mieszkańców poinformował, że rury odwadniające pod drogami zostały zatkane przez śmieci niesione przez prąd. Poszkodowane rodziny straciły meble, sprzęt gospodarstwa domowego, część plonów i zwierzęta gospodarskie. Niektórzy mieszkańcy znaleźli schronienie u krewnych na wyżej położonych terenach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz

Przewodniczący rządu parafialnego Colonche, Ítalo Cacao, oświadczył, że sytuacja w parafii jest krytyczna. Lokalne władze zaangażowały ciężki sprzęt i personel pomocniczy, a poszkodowane rodziny zwróciły się o pilną pomoc humanitarną. Mieszkańcy używali łopat, kilofów i pomp, aby odprowadzić wodę z domów i uratować mienie.

Wieczorem 6 listopada Krajowy Sekretariat Zarządzania Ryzykiem Ekwadoru odnotował 19 rzek i strumieni, które wystąpiły z brzegów, w pięciu prowincjach: Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos i Santa Elena. W Santa Elena wszystkie trzy odnotowane wezbrania miały miejsce w Colonche — na rzekach California, Salanguillo i Javita.

Wcześniej, po deszczach w nocy 1 listopada, agencja informowała o sześciu społecznościach w parafii Colonche odciętych od dróg i dostarczała zestawy pomocy dla 100 rodzin. Urząd wezwał również ludzi, by nie przekraczali rzek, strumieni i zalanych obszarów.

Czytaj nas na