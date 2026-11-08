在厄瓜多尔圣埃伦娜省的科隆切堂区，强降雨导致多条河流泛滥并淹没居民区。据《The Rio Times》报道，水进入房屋后，至少30户家庭离开了克鲁塞德帕尔马尔地区的住所。

被淹社区与损失

截至2026年11月7日星期六，暴雨持续了24小时。洪水淹没了马南蒂亚尔德科隆切、圣马科斯、拉巴哈达和帕尔马尔等社区。圣马科斯的帕拉伊索地区、堂区行政中心的14德埃内罗地区以及克鲁塞德帕尔马尔的房屋也受到影响。

在拉巴哈达，积水持续了数小时。一名当地居民表示，道路下方的排水管被水流带来的垃圾堵塞。受灾家庭失去了家具、家用电器、部分农作物和家畜。一些居民在地势较高地区的亲属家中找到避难处。

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当局的应对

科隆切堂区政府负责人伊塔洛·卡考表示，该堂区的情况十分危急。地方当局调动了重型设备和辅助人员，受灾家庭则请求紧急人道主义援助。居民使用铁锹、鹤嘴锄和水泵，将积水从房屋中排出并抢救财产。

11月6日晚，厄瓜多尔国家风险管理秘书处记录到五个省共有19条河流和溪流溢出河岸，分别为瓜亚斯、埃尔奥罗、埃斯梅拉达斯、洛斯里奥斯和圣埃伦娜。在圣埃伦娜，记录到的3起河流泛滥均发生在科隆切，涉及加利福尼亚河、萨兰吉略河和哈维塔河。

此前，在11月1日夜间降雨后，该机构报告称，科隆切堂区有6个社区被道路阻断，并向100户家庭发放了援助物资包。该部门还呼吁民众不要穿越河流、溪流和被淹区域。

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