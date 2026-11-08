В Сеуле, Южная Корея, Вьетнаму передали флаг и церемониальный молоток Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP). В 2028 году страна примет 14-ю Генеральную ассамблею организации, сообщает Korea Herald.

Двухдневная 13-я Генеральная ассамблея ICAPP собрала представителей 83 политических партий из 36 стран, по данным организаторов. Ее совместно организовали правящая Демократическая партия Кореи и главная оппозиционная Партия народной силы. Сеул впервые за 20 лет стал местом проведения форума после четвертой Генеральной ассамблеи 2006 года.

Сеульская декларация

Ассамблея прошла под лозунгом «Восстановление доверия в меняющемся мире» и завершилась единогласным принятием Сеульской декларации. Документ касается усиления геополитической напряженности, снижения доверия к демократическому управлению, стремительного развития искусственного интеллекта и климатического кризиса.

Декларация содержит призывы к мирному урегулированию конфликтов, ответственному развитию ИИ, усилению климатических мер и сотрудничеству несмотря на политические и идеологические разногласия. Председатель постоянного комитета ICAPP Чон Ый Ён подчеркнул, что принятие документа не означает полного согласия участников по всем вопросам, но свидетельствует об их готовности искать сферы для совместной работы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Война, ИИ и климат

Чон отдельно обратил внимание на положение декларации об отказе от войны как инструмента принуждения. На пресс-конференции после закрытия он заявил, что этот пункт демонстрирует приверженность участников мирному разрешению споров.

В документе также отмечены потенциальные преимущества ИИ для экономики, здравоохранения и образования, а также риски потери рабочих мест, нарушения приватности, дезинформации и злоупотребления новейшими технологиями. Участники призвали к международному сотрудничеству по гарантиям безопасности для ИИ высокого риска, включая прозрачность, подотчетность, защиту данных и содержательный человеческий контроль.

Декларация также призывает развитые экономики выполнять обязательства по сокращению выбросов и поддерживать уязвимые страны финансово и технологически. Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нго Ле Ван назвал проведение следующей ассамблеи честью и ответственностью.

Читай нас в