在韩国首尔，越南接过了亚洲政党国际会议（ICAPP）的会旗和仪式木槌。据《韩国先驱报》报道，越南将于2028年主办该组织第14届全体大会。

据组织方介绍，为期两天的第13届ICAPP全体大会汇集了来自36个国家的83个政党的代表。大会由执政的韩国共同民主党和主要反对党国民力量党共同主办。继2006年第四届全体大会后，首尔时隔20年首次成为该论坛举办地。

首尔宣言

大会以“在变化的世界中重建信任”为主题，并以一致通过《首尔宣言》结束。该文件涉及日益加剧的地缘政治紧张局势、对民主治理信任的下降、人工智能的快速发展以及气候危机。

宣言呼吁和平解决冲突、负责任地发展人工智能、加强气候行动，并在政治和意识形态分歧之外开展合作。ICAPP常设委员会主席郑义溶强调，通过该文件并不意味着与会者在所有问题上完全一致，但表明他们愿意寻找共同合作的领域。

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战争、人工智能与气候

郑义溶特别提请注意宣言中拒绝将战争作为胁迫工具的条款。在闭幕后举行的新闻发布会上，他表示，这一条款展现了与会者致力于和平解决争端的立场。

文件还指出，人工智能可为经济、医疗保健和教育带来潜在益处，同时也存在失业、侵犯隐私、虚假信息以及滥用新技术的风险。与会者呼吁就高风险人工智能的安全保障开展国际合作，包括透明度、问责制、数据保护以及有意义的人类控制。

宣言还呼吁发达经济体履行减排承诺，并在资金和技术上支持脆弱国家。越南外交部副部长吴黎文称，举办下一届大会既是一项荣誉，也是一份责任。

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