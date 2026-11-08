W Seulu w Korei Południowej Wietnamowi przekazano flagę i ceremonialny młotek Międzynarodowej Konferencji Azjatyckich Partii Politycznych (ICAPP). W 2028 roku kraj będzie gospodarzem 14. Zgromadzenia Generalnego organizacji, informuje Korea Herald.

Dwudniowe 13. Zgromadzenie Generalne ICAPP zgromadziło przedstawicieli 83 partii politycznych z 36 krajów, według organizatorów. Zostało wspólnie zorganizowane przez rządzącą Demokratyczną Partię Korei i główną opozycyjną Partię Władzy Ludu. Seul po raz pierwszy od 20 lat był miejscem forum, po czwartym Zgromadzeniu Generalnym w 2006 roku.

Deklaracja Seulska

Zgromadzenie odbyło się pod hasłem „Odbudowa zaufania w zmieniającym się świecie” i zakończyło się jednomyślnym przyjęciem Deklaracji Seulskiej. Dokument dotyczy rosnących napięć geopolitycznych, spadku zaufania do demokratycznego rządzenia, szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji oraz kryzysu klimatycznego.

Deklaracja zawiera wezwania do pokojowego rozstrzygania konfliktów, odpowiedzialnego rozwoju SI, wzmocnienia działań klimatycznych oraz współpracy mimo różnic politycznych i ideologicznych. Przewodniczący Stałego Komitetu ICAPP Chung Eui-yong podkreślił, że przyjęcie dokumentu nie oznacza pełnej zgody uczestników we wszystkich kwestiach, lecz świadczy o ich gotowości do poszukiwania obszarów wspólnej pracy.

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Wojna, SI i klimat

Chung osobno zwrócił uwagę na zapis deklaracji dotyczący odrzucenia wojny jako narzędzia przymusu. Na konferencji prasowej po zamknięciu oświadczył, że ten punkt pokazuje przywiązanie uczestników do pokojowego rozwiązywania sporów.

W dokumencie wskazano również potencjalne korzyści płynące z SI dla gospodarki, ochrony zdrowia i edukacji, a także ryzyko utraty miejsc pracy, naruszeń prywatności, dezinformacji i nadużywania nowych technologii. Uczestnicy wezwali do międzynarodowej współpracy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla systemów SI wysokiego ryzyka, w tym przejrzystości, rozliczalności, ochrony danych i znaczącej kontroli człowieka.

Deklaracja wzywa również rozwinięte gospodarki do wypełniania zobowiązań dotyczących redukcji emisji oraz do wspierania wrażliwych krajów finansowo i technologicznie. Wiceminister spraw zagranicznych Wietnamu Ngo Le Van nazwał organizację kolejnego zgromadzenia honorem i odpowiedzialnością.

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