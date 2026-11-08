В Пакистане глава правительства провинции Пенджаб Марьям Наваз немедленно отстранила от должности заместителя комиссара Джелума Мира Разу Озгена. Это произошло после переноса экзамена по информатике для учащихся из-за подготовки к ее запланированному визиту 10 ноября, сообщает Dawn.

Перенос экзамена

Экзамен по информатике в рамках второй ежегодной сессии промежуточных экзаменов 2026 года изначально был назначен на 10 ноября. Его перенесли по рекомендации Озгена, который направил письмо в Совет промежуточного и среднего образования Равалпинди.

В письме чиновник объяснил, что во время визита главы правительства провинции будут задействованы административные работники и персонал службы безопасности. По его словам, это делало невозможным беспрепятственное проведение экзамена в округе. Он попросил перенести тестирование на другую дату, чтобы избежать неудобств для учащихся и обеспечить проведение экзамена и визита.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение властей Пенджаба

Марьям Наваз заявила, что ранее четко распорядилась не создавать гражданам неудобств или перебоев во время ее поездок в округа. Она назвала перенос экзамена игнорированием этих указаний.

Позднее Наваз опубликовала уведомление о переводе Озгена и приказала ему явиться в Департамент служб и общей администрации Пенджаба для получения дальнейших распоряжений. Она также сообщила, что экзамен проведут по первоначальному графику 10 ноября.

Читай нас в