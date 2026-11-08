W Pakistanie szefowa rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz natychmiast odwołała ze stanowiska zastępcę komisarza Dżhelamu Mira Razę Ozgena. Stało się to po przełożeniu egzaminu z informatyki dla uczniów z powodu przygotowań do jej planowanej wizyty 10 listopada, informuje Dawn.

Przełożenie egzaminu

Egzamin z informatyki w ramach drugiej dorocznej sesji egzaminów pośrednich w 2026 roku pierwotnie zaplanowano na 10 listopada. Został przełożony na zalecenie Ozgena, który wystosował pismo do Rady Edukacji Pośredniej i Średniej w Rawalpindi.

W piśmie urzędnik wyjaśnił, że podczas wizyty szefowej rządu prowincji zaangażowani będą pracownicy administracyjni i personel ochrony. Jak stwierdził, uniemożliwiało to sprawne przeprowadzenie egzaminu w okręgu. Poprosił o przeniesienie testu na inny termin, aby uniknąć niedogodności dla uczniów i zapewnić przeprowadzenie egzaminu oraz wizyty.

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Decyzja władz Pendżabu

Maryam Nawaz oświadczyła, że wcześniej wyraźnie nakazała, aby podczas jej podróży do okręgów nie powodować niedogodności ani zakłóceń dla obywateli. Nazwała przełożenie egzaminu zignorowaniem tych poleceń.

Później Nawaz opublikowała zawiadomienie o przeniesieniu Ozgena i nakazała mu zgłosić się do Departamentu Służb i Administracji Ogólnej Pendżabu w celu otrzymania dalszych poleceń. Poinformowała również, że egzamin odbędzie się zgodnie z pierwotnym harmonogramem 10 listopada.

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