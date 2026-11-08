NASA объявило конкурс на контракт стоимостью $10 млрд для сети грузовых посадочных модулей, которые будут доставлять оборудование на Луну. Инициатива является частью планов агентства по созданию долгосрочной базы на спутнике Земли, сообщает Jerusalem Post.

Десятилетняя программа доставок

Конкурс проводится в рамках второго этапа программы Commercial Lunar Payload Services. В течение 10-летнего периода компании должны предоставлять услуги по доставке грузов на Луну, а также строить, управлять и эксплуатировать посадочные модули для технологий и инфраструктуры NASA.

Среди компаний, которые борются за контракт, названы SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Northrop Grumman Space Systems. За контракт также борются еще шесть компаний.

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Проекты для присутствия на Луне

NASA также сообщило о других проектах, связанных с будущим длительным присутствием на Луне. Среди них — ядерный луноход PROMISE, или Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration, а также миниатюрная коммуникационная и солнечная башня miniCAST.

Кроме того, агентство объявило о нескольких контрактах на запуски с компаниями космического транспорта для миссий различных типов.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство строит лунную базу от миссии к миссии. По его словам, когда астронавты вернутся на Луну, первые элементы базы уже будут ждать их на поверхности. Руководитель программы Moon Base Карлос Гарсия-Галан сообщил, что NASA объединило ряд работ в упрощенную программу и заключает новые контракты и партнерства для ускорения разработки технологий постоянного лунного форпоста.

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