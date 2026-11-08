NASA宣布了一项价值100亿美元的合同竞标，涉及一个将设备运送至月球的货运着陆器网络。这项倡议是该机构在地球天然卫星上建立长期基地计划的一部分，《耶路撒冷邮报》报道。

为期十年的运输计划

该竞标在Commercial Lunar Payload Services计划第二阶段框架内进行。在10年期间内，各公司将提供向月球运送货物的服务，并为NASA的技术和基础设施建造、管理及运营着陆器。

被列为参与合同竞争的公司包括埃隆·马斯克的SpaceX、杰夫·贝索斯的Blue Origin以及Northrop Grumman Space Systems。另有六家公司也在竞争该合同。

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月球驻留项目

NASA还介绍了其他与未来长期驻留月球相关的项目。其中包括核动力月球车PROMISE，即Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration，以及微型通信和太阳能塔miniCAST。

此外，该机构宣布与太空运输公司签订数项发射合同，用于不同类型的任务。

NASA局长杰瑞德·艾萨克曼表示，该机构正通过一次又一次任务建设月球基地。他说，当宇航员重返月球时，基地的首批组成部分将已在月球表面等待他们。“月球基地”项目负责人卡洛斯·加西亚-加兰表示，NASA已将多项工作整合为一项简化计划，并正在签订新的合同和合作伙伴关系，以加快永久月球前哨所技术的开发。

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