NASA ogłosiła przetarg na kontrakt o wartości 10 mld dolarów dotyczący sieci lądowników towarowych, które będą dostarczać sprzęt na Księżyc. Inicjatywa jest częścią planów agencji dotyczących utworzenia długoterminowej bazy na naturalnym satelicie Ziemi, informuje Jerusalem Post.

Dziesięcioletni program dostaw

Przetarg jest prowadzony w ramach drugiego etapu programu Commercial Lunar Payload Services. W ciągu 10 lat firmy mają świadczyć usługi dostaw ładunków na Księżyc, a także budować, zarządzać i eksploatować lądowniki dla technologii i infrastruktury NASA.

Wśród firm wymienionych jako rywalizujące o kontrakt są SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezosa oraz Northrop Grumman Space Systems. O kontrakt ubiega się także sześć innych firm.

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Projekty na rzecz obecności na Księżycu

NASA poinformowała również o innych projektach związanych z przyszłą długotrwałą obecnością na Księżycu. Wśród nich są jądrowy łazik księżycowy PROMISE, czyli Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration, a także miniaturowa wieża komunikacyjna i słoneczna miniCAST.

Ponadto agencja ogłosiła kilka kontraktów na starty z firmami zajmującymi się transportem kosmicznym dla misji różnego typu.

Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył, że agencja buduje bazę księżycową od misji do misji. Jak powiedział, kiedy astronauci powrócą na Księżyc, pierwsze elementy bazy będą już czekać na nich na powierzchni. Szef programu Moon Base Carlos García-Galán poinformował, że NASA połączyła szereg prac w uproszczony program oraz zawiera nowe kontrakty i partnerstwa, aby przyspieszyć rozwój technologii stałej placówki na Księżycu.

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