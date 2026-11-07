В Равалпинди чиновники Агентства водоснабжения и санитарии Wasa встретились с представителями городской Торгово-промышленной палаты, чтобы обсудить дефицит воды, городские подтопления и другие коммунальные проблемы. Во встрече приняли участие президент палаты Ношерван Халил Хан и управляющий директор Wasa Азизулла Хан, сообщает Dawn.

Дефицит воды и новые проекты

По данным Wasa, агентство обслуживает примерно 1,8 млн человек на территории площадью 90 квадратных километров. Оно эксплуатирует около 500 скважин и управляет сетью водоснабжения и канализации.

В то же время Равалпинди сталкивается со значительным дефицитом воды, истощением подземных вод, ростом операционных расходов и увеличением спроса из-за быстрой урбанизации. Представители агентства представили проекты водоснабжения, связанные с плотинами Чахан и Дадхоча, а также предложенное расширение системы за счёт плотины Черах и дополнительных ресурсов из реки Инд.

Проект Dreams-I, финансируемый Азиатским банком развития, имеет бюджет около 225 млн долларов США. Он предусматривает улучшение водоснабжения, расширение инфраструктуры и внедрение решений на основе солнечной энергии.

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Канализация и риск подтоплений

Wasa также проинформировала участников о проектах в рамках Программы развития Пенджаба. Они включают замену 106 километров старых водопроводов, установку скважин, строительство резервуаров, а также развитие канализационной и дренажной инфраструктуры. Совокупные инвестиции в программу развития водоснабжения и канализации превышают 8,8 млрд пакистанских рупий.

Президент палаты подчеркнул важность бесперебойного водоснабжения и эффективной санитарии для предприятий, рынков и коммерческой деятельности. Он призвал Wasa урегулировать вопросы тарифов на санитарные услуги, улучшить доступность воды в коммерческих районах, модернизировать скважины и обеспечить прозрачное выставление счетов.

Он также выразил обеспокоенность регулярными городскими подтоплениями и подчеркнул необходимость эффективного водоотведения, своевременной очистки водотока Лех-Налла и его притоков, а также предупредительных мер для защиты бизнеса и средств к существованию во время муссонных дождей. Участники подняли вопросы поставок воды автоцистернами, истощения подземных вод, нехватки инфраструктуры и контроля над несанкционированным распределением воды.

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