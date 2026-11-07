Kenijska kandydatka zgłosiła atak tłumu z maczetami — Nation Kenya

W Kenii Linda Ogweno, kandydatka na stanowisko przedstawicielki kobiet hrabstwa Kisumu, oświadczyła, że po jej wystąpieniu na pogrzebie w Nyamasarii zaatakował ją tłum. Według niej incydent miał miejsce około godziny 18:00 w Dzień Bohaterów, gdy opuszczała teren szkoły podstawowej Nyamasaria, gdzie odbywała się ceremonia.

Jak informuje Nation Kenya, Ogweno spędziła na pogrzebie niemal osiem godzin. Podczas wystąpienia przed zebranymi wyraziła poparcie dla politycznego hasła Wantam, podczas gdy kilku innych mówców skandowało Tutam. Kandydatka uważa, że prowadzący ceremonię próbował ją sprowokować, osobno wzywając ją do powtórzenia jej stanowiska, zanim przekazał jej mikrofon.

Atak przy wyjściu

Po wystąpieniu Ogweno postanowiła wyjść, ponieważ przybyła na ceremonię pieszo i bez samochodu. Przy wyjściu zatrzymała się, aby porozmawiać z młodym mężczyzną ze swojej okolicy, gdy zobaczyła grupę ludzi biegnących w jej stronę.

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Według kandydatki została powalona na ziemię, a część obecnych próbowała powstrzymać atak i odciągnąć ją z powrotem w stronę miejsca ceremonii. Oświadczyła również, że napastnicy próbowali zabrać jej torbę i bili ją. Ogweno wspomniała, że słyszała pytania, po co przyszła poprzeć Wantam, a także widziała maczety w rękach osób z tłumu.

Twierdzenia o presji politycznej

Ogweno wiąże ten incydent z, jej zdaniem, wrogą atmosferą rywalizacji politycznej w hrabstwie Kisumu. Twierdzi, że młodzi ludzie często oczekują pieniędzy od polityków podczas publicznych zgromadzeń, a odmowa może wywołać agresję. Kandydatka obarcza odpowiedzialnością za rozpowszechnienie tej praktyki „elitarnych polityków”.

Po incydencie Ogweno zaczęła z wyprzedzeniem planować trasy wyjścia z wydarzeń publicznych, organizować transport i zwracać się o pomoc do lokalnych znajomych. Oświadczyła również, że zamierza kontynuować działalność polityczną, w tym opowiadać się za przeciwdziałaniem korupcji w edukacji, wsparciem osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć, oraz tworzeniem możliwości zatrudnienia dla młodzieży.

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