肯尼亚候选人称遭持砍刀人群袭击——Nation Kenya

在肯尼亚，基苏木县妇女代表候选人琳达·奥格韦诺表示，她在尼亚马萨里的一场葬礼上发表讲话后遭到人群袭击。据她称，事件发生在英雄日当天约18时，当时她正离开举行仪式的尼亚马萨里小学校园。

据Nation Kenya报道，奥格韦诺在葬礼上停留了近八小时。她在向在场人士讲话时表示支持政治口号Wantam，而另外几名发言人则高喊Tutam。这名候选人认为，仪式主持人试图挑衅她，在把麦克风交给她之前，特意要求她重申自己的立场。

出口附近的袭击

发言后，奥格韦诺决定离开，因为她是步行且没有乘车前来参加仪式的。在出口附近，她停下来与来自自己所在地区的一名年轻男子交谈，这时她看到一群人朝她跑来。

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据这名候选人称，她被推倒在地，部分在场人士试图制止袭击，并将她拉回仪式举行地点。她还表示，袭击者试图抢走她的包并殴打她。奥格韦诺回忆说，她听到有人问她为什么来支持Wantam，还看到人群中的人手持砍刀。

有关政治压力的说法

奥格韦诺将此事与她认为基苏木县政治竞争中存在的敌对氛围联系起来。她称，年轻人在公开集会上常常期待从政治人物那里获得钱财，而拒绝可能引发攻击性行为。这名候选人将这种做法蔓延的责任归咎于“精英政治人物”。

事件发生后，奥格韦诺开始提前规划离开公开活动的路线、安排交通，并向当地熟人寻求帮助。她还表示，打算继续从事政治活动，包括倡导打击教育领域腐败、支持遭受性别暴力的人士，以及为年轻人创造就业机会。

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