Pakistan planuje rozpocząć bezpośrednie loty między Peszawarem a Lahorem 9 listopada 2026 roku. Poinformował o tym gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi, podaje The Express Tribune.

Mniej niż godzina podróży

Według Kundiego lot między Peszawarem a Lahorem będzie trwał od 50 minut do jednej godziny. Nowa trasa ma poprawić połączenia transportowe dla mieszkańców prowincji, w szczególności dla osób podróżujących do Lahoru w sprawach służbowych lub w innych celach.

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Plany rozszerzenia siatki połączeń

Gubernator oświadczył również, że bezpośrednie połączenie lotnicze między Peszawarem a Kwettą zostało już uruchomione. Jednocześnie w prowincji trwają prace nad otwarciem dodatkowych tras lotniczych do innych rejonów Chajber Pasztunchwy.

Wśród kierunków, które mogą zostać włączone do sieci połączeń, Kundi wymienił Dera Ismail Khan, Chitral i Parachinar. Jak powiedział, inicjatywy te mają na celu poprawę dostępności transportowej w prowincji oraz rozwój Peszawaru jako nowoczesnego miasta.

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