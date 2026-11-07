Naukowcy z Dartmouth College w stanie New Hampshire w USA ustalili, że ludzie częściej uznają rozmowę za przyjemną i chcą ją kontynuować, gdy jej dynamika przypomina różowy szum. Ten rodzaj interakcji łączy skupienie na wspólnym temacie z pojawianiem się nowych pomysłów, podaje The Guardian.

Ponad tysiąc przeanalizowanych rozmów

Naukowcy przeanalizowali ponad 1 000 rozmów między nieznajomymi, którzy po rozmowie odpowiadali na pytania dotyczące swoich wrażeń. Bardziej wyraźne oznaki różowego szumu wiązały się z wyższą oceną rozmowy, chęcią kontynuowania dialogu oraz silniejszym poczuciem więzi z rozmówcą.

Badacze sprawdzili także to podejście w rozmowach przyjaciół o doświadczeniu, które wpłynęło na ich rozwój. Wynik był podobny: więcej oznak różowego szumu odpowiadało większemu zadowoleniu z komunikacji. Podczas analizy rozmów na szybkich randkach wskaźnik ten również pomagał przewidzieć, które pary spotkają się po raz drugi. Wyniki pracy opublikowano w Science Advances.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Równowaga między powtarzalnością a chaosem

Do analizy dialogów zespół zastosował model AI MPNet. Oceniał on każdą wypowiedź według 768 parametrów, w tym treści, tonu i kontekstu, co umożliwiło śledzenie zmian rozmowy w czasie.

Autorzy wyjaśniają, że biały szum w dialogu pojawia się, gdy rozmówcy nie reagują na to, co mówi druga osoba, a rozmowa chaotycznie przeskakuje między tematami. Czerwony szum natomiast wiąże się z nadmiernym powtarzaniem i utknięciem w rutynie rozmowy. Różowy szum zajmuje pozycję pośrednią: ludzie synchronizują się, badając temat, następnie dodają nowe pomysły i ponownie wracają do wspólnej dyskusji.

Pierwsza autorka badania, Catherine O'Neill, przypuszcza, że umiejętność utrzymywania takiej dynamiki można rozwijać. W szczególności zespół przeanalizował podcasty z dwoma prowadzącymi i stwierdził, że poziom różowego szumu w ich rozmowach wzrastał w ciągu pierwszych 50 odcinków.

Czytaj nas na