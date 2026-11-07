Sąd w Rio de Janeiro uznał brazylijskiego adwokata Eriberto de Mirandę Jordão Filho za winnego rasizmu po tym, jak wzywał do usunięcia Żydów ze stanowisk kierowniczych w Brazylijskim Instytucie Adwokatów oraz do zamknięcia Żydowskiej Federacji Stanu Rio de Janeiro. Jak podaje Jerusalem Post, został skazany na dwa lata więzienia w systemie otwartym, jednak sąd zamienił karę na prace społeczne.

Żądania usunięcia Żydów

Sprawa jest związana z posiedzeniem instytutu z 20 marca 2024 roku, transmitowanym na YouTube. Podczas niego Jordão Filho odczytał list z żądaniem usunięcia z kierownictwa i stanowisk przewodniczących komisji wszystkich Żydów — zarówno syjonistów, jak i niesyjonistów. Twierdził, że religijni Żydzi nie mają miejsca w tej zawodowej organizacji prawniczej, i domagał się ich zwolnienia ze względu na przynależność religijną.

Jednocześnie adwokat wezwał do zamknięcia Żydowskiej Federacji Stanu Rio de Janeiro, która wcześniej złożyła na niego skargę do Brazylijskiej Izby Adwokackiej w związku z innymi antysemickimi wypowiedziami. Jego oświadczenia wywołały oburzenie w instytucie i w brazylijskiej społeczności żydowskiej.

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Orzeczenie sądu i ograniczenia

Prokuratura stanu Rio de Janeiro postawiła Jordão Filho zarzut rasizmu 16 kwietnia 2024 roku. Prokurator Alexandre Themistocles uznał, że wypowiedzi adwokata wykraczały poza krytykę polityczną i stanowiły podżeganie do dyskryminacji oraz wyrządzenia krzywdy Żydom ze względu na ich religię i pochodzenie.

Sędzia Paulo Roberto Sampaio Jangutta orzekł, że adwokat przekroczył granice dopuszczalnej krytyki politycznej Izraela, przypisując Żydom negatywne cechy i żądając wykluczenia ich z instytucji zawodowej ze względu na tożsamość. Sąd nałożył także grzywnę w wysokości 10 stawek dziennych i zobowiązał go do zapłaty 3 tys. reali brazylijskich odszkodowania za zbiorową krzywdę moralną.

Ponadto Jordão Filho musi co miesiąc stawiać się w sądzie, nie kontaktować się z żydowskimi członkami instytutu oraz ograniczyć publikacje online zawierające wzmianki o Żydach. Adwokat oświadczył, że odwoła się od wyroku.

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