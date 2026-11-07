里约热内卢一家法院认定巴西律师埃里贝托·德·米兰达·若尔当·菲略犯有种族主义罪，此前他曾呼吁将犹太人从巴西律师协会的领导职位上撤职，并关闭里约热内卢州犹太人联合会。正如《耶路撒冷邮报》报道，他被判处两年开放式监禁，但法院将刑罚改为社区服务。

要求撤除犹太人

该案与该研究所于2024年3月20日举行的一次会议有关，该会议在YouTube上直播。会议期间，若尔当·菲略宣读了一封信，要求将所有犹太人——无论是犹太复国主义者还是非犹太复国主义者——从领导层和委员会主席职位上撤除。他称，宗教犹太人在这个专业法律组织中没有位置，并要求因其宗教归属而解雇他们。

与此同时，这名律师呼吁关闭里约热内卢州犹太人联合会。该联合会此前曾因他的其他反犹言论向巴西律师协会投诉。他的言论在该研究所和巴西犹太社区引发愤怒。

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法院裁决与限制

里约热内卢州检察院于2024年4月16日以种族主义罪起诉若尔当·菲略。检察官亚历山大·特米斯托克莱斯认为，这名律师的言论超出了政治批评的范围，构成了基于犹太人的宗教和出身煽动歧视及伤害犹太人。

法官保罗·罗伯托·桑帕约·让古塔裁定，该律师在将负面特质归于犹太人，并因其身份要求将他们排除在专业机构之外时，已超出对以色列进行允许范围内政治批评的界限。法院还处以10个日额的罚款，并责令其支付3000巴西雷亚尔，作为集体精神损害赔偿。

此外，若尔当·菲略必须每月到法院报到，不得与该研究所的犹太成员接触，并限制发布提及犹太人的网络内容。这名律师表示将对判决提出上诉。

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