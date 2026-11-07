Суд в Рио-де-Жанейро признал бразильского адвоката Эриберту де Миранду Жордана Филью виновным в расизме после его призывов отстранить евреев от руководящих должностей в Бразильском институте адвокатов и закрыть Еврейскую федерацию штата Рио-де-Жанейро. Как сообщает Jerusalem Post, ему назначили два года лишения свободы в открытом режиме, однако суд заменил наказание общественными работами.

Требования отстранить евреев

Дело связано с заседанием института 20 марта 2024 года, которое транслировалось на YouTube. Во время него Жордан Филью зачитал письмо с требованием отстранить от руководства и должностей председателей комитетов всех евреев — как сионистов, так и несионистов. Он заявлял, что религиозным евреям не место в этой профессиональной юридической организации, и требовал их увольнения из-за религиозной принадлежности.

Тогда же адвокат призвал закрыть Еврейскую федерацию штата Рио-де-Жанейро, которая ранее подала на него жалобу в Бразильскую ассоциацию адвокатов из-за других антисемитских высказываний. Его заявления вызвали возмущение в институте и еврейской общине Бразилии.

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Решение суда и ограничения

Прокуратура штата Рио-де-Жанейро предъявила Жордану Филью обвинение в расизме 16 апреля 2024 года. Прокурор Алешандре Темистоклес пришел к выводу, что высказывания адвоката вышли за рамки политической критики и были подстрекательством к дискриминации и причинению вреда евреям из-за их религии и происхождения.

Судья Паулу Роберту Сампайю Жангутта постановил, что адвокат вышел за пределы допустимой политической критики Израиля, приписывая евреям негативные черты и требуя исключить их из профессионального учреждения из-за идентичности. Суд также назначил штраф в размере 10 дневных ставок и обязал его выплатить 3 тысячи бразильских реалов компенсации коллективного морального вреда.

Кроме того, Жордан Филью должен ежемесячно являться в суд, не контактировать с еврейскими членами института и ограничить онлайн-публикации с упоминаниями о евреях. Адвокат заявил, что будет обжаловать приговор.

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