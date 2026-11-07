Na Cyprze agencja Fitch Ratings podniosła rating kredytowy kraju z A- do A oraz zmieniła perspektywę z pozytywnej na stabilną. Prezydent Nikos Christodoulides oświadczył, że decyzja ta potwierdza odporność cypryjskiej gospodarki, informuje Cyprus Mail.

Przyczyny podwyższenia ratingu

Według oceny Fitch głównymi przesłankami podwyższenia ratingu były pozytywna dynamika fiskalna Cypru w 2026 roku, której utrzymania oczekuje się w latach 2027–2028, a także szybkie zmniejszanie się długu publicznego. W materiale zaznaczono, że w latach 2020–2026 dług publiczny zmniejszył się o 77%, a do 2028 roku prognozowany jest na poziomie 36,6% PKB.

Agencja uwzględniła również spadek kosztów obsługi długu wynikający z ograniczenia jego wielkości. Fitch oczekuje, że koszt pożyczek pozostanie pod kontrolą, co powinno wspierać dalszy wzrost i odporność gospodarki kraju.

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Reakcja władz

Christodoulides zaznaczył, że podwyższenie ratingu nastąpiło kilka tygodni po podobnej decyzji S&P Global Ratings. Jak stwierdził, silniejsza gospodarka oznacza więcej lepiej płatnych miejsc pracy, więcej inwestycji oraz możliwości finansowania polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa i systemu ochrony socjalnej.

Minister finansów Makis Keravnos oświadczył, że rząd będzie kontynuował rozważną politykę fiskalną, aby wspierać społeczeństwo, biznes i gospodarstwa domowe oraz utrzymywać rezerwę budżetową na nieprzewidziane sytuacje. Nazwał decyzję Fitch kontynuacją serii podwyżek ratingów Cypru, które, jak powiedział, odzwierciedlają zaufanie międzynarodowych agencji ratingowych do polityki gospodarczej rządu.

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