在塞浦路斯，惠誉评级将该国信用评级从A-上调至A，并将评级展望从正面调整为稳定。总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，这一决定证实了塞浦路斯经济的韧性，据《塞浦路斯邮报》报道。

评级上调的原因

惠誉评估认为，上调评级的主要依据是塞浦路斯2026年积极的财政态势，预计这一态势将在2027年至2028年持续，以及公共债务的快速下降。报道指出，2020年至2026年期间，公共债务减少了77%，预计到2028年将降至国内生产总值的36.6%。

该机构还考虑到债务规模缩减带来的偿债成本下降。惠誉预计，借贷成本将保持在可控范围内，这应有助于支持该国经济的进一步增长和韧性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当局的反应

赫里斯托祖利季斯指出，此次评级上调发生在标普全球评级作出类似决定数周之后。他表示，更强劲的经济意味着更多薪酬更高的就业岗位、更多投资，以及为社会政策、医疗保健、教育、住房和社会保障体系提供资金的机会。

财政部长马基斯·凯拉夫诺斯表示，政府将继续实施审慎的财政政策，以支持社会、企业和家庭，并保留预算储备以应对突发情况。他称，惠誉的决定是塞浦路斯一系列评级上调的延续，这些上调据他所说反映了国际评级机构对政府经济政策的信心。

关注我们在