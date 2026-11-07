Fitch підвищило кредитний рейтинг Кіпру з A- до A — Cyprus Mail

На Кіпрі агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг країни з A- до A та змінило прогноз із позитивного на стабільний. Президент Нікос Христодулідіс заявив, що це рішення підтверджує стійкість кіпрської економіки, повідомляє Cyprus Mail.

Причини підвищення рейтингу

За оцінкою Fitch, головними підставами для підвищення стали позитивна фіскальна динаміка Кіпру у 2026 році, яку очікують зберегти у 2027–2028 роках, а також швидке скорочення державного боргу. У матеріалі зазначено, що впродовж 2020–2026 років держборг скоротився на 77%, а до 2028 року його прогнозують на рівні 36,6% ВВП.

Агентство також врахувало зменшення витрат на обслуговування боргу внаслідок скорочення його обсягу. Fitch очікує, що вартість запозичень залишатиметься контрольованою, що має підтримати подальше зростання та стійкість економіки країни.

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Реакція влади

Христодулідіс зазначив, що підвищення рейтингу відбулося через кілька тижнів після аналогічного рішення S&P Global Ratings. За його словами, сильніша економіка означає більше робочих місць із вищою оплатою, більше інвестицій і можливостей для фінансування соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, житла та системи соціального захисту.

Міністр фінансів Макіс Керавнос заявив, що уряд продовжить виважену фіскальну політику, аби підтримувати суспільство, бізнес і домогосподарства та зберігати бюджетний резерв для непередбачених ситуацій. Він назвав рішення Fitch продовженням серії підвищень рейтингів Кіпру, які, за його словами, відображають довіру міжнародних рейтингових агентств до економічної політики уряду.

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