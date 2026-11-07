На Кипре агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг страны с A- до A и изменило прогноз с позитивного на стабильный. Президент Никос Христодулидис заявил, что это решение подтверждает устойчивость кипрской экономики, сообщает Cyprus Mail.

Причины повышения рейтинга

По оценке Fitch, главными основаниями для повышения стали положительная фискальная динамика Кипра в 2026 году, которую ожидают сохранить в 2027–2028 годах, а также быстрое сокращение государственного долга. В материале отмечается, что в течение 2020–2026 годов госдолг сократился на 77%, а к 2028 году его прогнозируют на уровне 36,6% ВВП.

Агентство также учло сокращение расходов на обслуживание долга вследствие уменьшения его объема. Fitch ожидает, что стоимость заимствований останется контролируемой, что должно поддержать дальнейший рост и устойчивость экономики страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция властей

Христодулидис отметил, что повышение рейтинга произошло через несколько недель после аналогичного решения S&P Global Ratings. По его словам, более сильная экономика означает больше рабочих мест с более высокой оплатой, больше инвестиций и возможностей для финансирования социальной политики, здравоохранения, образования, жилья и системы социальной защиты.

Министр финансов Макис Керавнос заявил, что правительство продолжит взвешенную фискальную политику, чтобы поддерживать общество, бизнес и домохозяйства, а также сохранять бюджетный резерв для непредвиденных ситуаций. Он назвал решение Fitch продолжением серии повышений рейтингов Кипра, которые, по его словам, отражают доверие международных рейтинговых агентств к экономической политике правительства.

Читай нас в