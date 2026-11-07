W pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa w przyszłym tygodniu planowane jest uruchomienie pięciu mobilnych laboratoriów do badania leków. Mają one wzmocnić kontrolę nad obrotem lekami i pomóc wykrywać na rynkach leki niskiej jakości, podrobione i podejrzane.

Laboratoria na kołach

Doradczyni gubernatora ds. zdrowia i ludności Nigar Johar Khan obejrzała wyposażone furgony laboratoryjne podczas wizyty w Generalnej Dyrekcji Kontroli Leków i Usług Farmaceutycznych. Oficjalne otwarcie pięciu laboratoriów zaplanowano na przyszły wtorek w Domu Gubernatora, informuje Dawn.

Podczas wizyty doradczyni zapoznała się również z pracą jednostek dyrekcji, w tym z jej funkcjami regulacyjnymi, monitorowaniem jakości leków oraz działaniami na rzecz zapewnienia dostępności bezpiecznych leków.

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Kontrole na miejscu

Mobilne laboratoria wyposażono w technologie spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera oraz spektroskopii ramanowskiej. Dzięki nim inspektorzy będą mogli przeprowadzać wstępną analizę leków na miejscu, w tym sprawdzać ich skład chemiczny, komponenty i zgodność z ustalonymi normami mocy działania.

Furgony zostaną rozdzielone między różne regiony prowincji, aby inspektorzy mogli sprawdzać leki na rynkach i w innych miejscach. Jeśli wstępny screening wykryje podejrzane lub niskiej jakości leki, inspektorzy pobiorą próbki i wyślą je do Laboratorium Badania Leków w Peszawarze w celu szczegółowej analizy i dalszych działań.

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