W Pakistanie Ministerstwo Nauki i Technologii zaproponowało ponowne powołanie dr. Syeda Hussaina Imama Abidiego na przewodniczącego Pakistańskiej Rady Badań Naukowych i Przemysłowych (PCSIR) na kolejny rok. Ministerstwo oświadczyło, że po rozpatrzeniu zgłoszeń na to stanowisko nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata, informuje Dawn.

Propozycja dla gabinetu

Propozycję, zatwierdzoną przez ministra nauki i technologii, przekazano doradcy premiera, dr. Syedowi Tauqirowi Shahowi. Ministerstwo dąży do uzyskania zgody federalnego gabinetu zgodnie z Regulaminem Prowadzenia Działalności Rządowej z 1973 roku.

Abidi został po raz pierwszy powołany na przewodniczącego PCSIR 19 października 2020 roku na standardową trzyletnią kadencję. Następnie został ponownie powołany na drugą kadencję, która zakończyła się 18 października 2026 roku. Ministerstwo proponuje teraz powołanie go na okres od 19 października 2026 roku do 18 października 2027 roku albo do czasu powołania przewodniczącego na stałe, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

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Zgłoszenia i wybór

Ogłoszenie o wakacie na stanowisko przewodniczącego PCSIR w skali MP-I opublikowano w krajowych gazetach 12 października, a zgłoszenia przyjmowano do 27 października. W przedstawionym przez ministerstwo dokumencie wskazano, że rozpatrzono wszystkie otrzymane zgłoszenia, jednak nie wyłoniono odpowiedniego kandydata. Planowane jest ponowne ogłoszenie naboru, ponieważ nowy proces selekcji, rozmowy kwalifikacyjne i inne procedury mogą zająć znaczną ilość czasu.

Według źródeł gazety na stanowisko zgłosiło się ponad 100 naukowców, w tym byli szefowie instytucji naukowych działających w obszarze odpowiedzialności ministerstwa. Co najmniej 68 kandydatów ma stopień doktora. Wśród zgłaszających się byli rektorzy, starsi naukowcy, główni pracownicy naukowi, dyrektorzy generalni, akademicy oraz badacze w dziedzinach inżynierii, biotechnologii, rolnictwa, energetyki i badań przemysłowych.

Źródła Dawn twierdzą, że po wpłynięciu zgłoszeń ministerstwo nie utworzyło komisji do rozpatrzenia i wyboru kandydatów, choć takie komisje są zwykle powoływane. Jeden z kandydatów powiedział gazecie, że nie został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną ani na inne etapy selekcji. Sekretarz i wspólny sekretarz ministerstwa nie odpowiedzieli na zapytania Dawn, a przedstawiciel departamentu ds. kontaktów z publicznością nie przedstawił obiecanego oficjalnego stanowiska przez około dwa dni.

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