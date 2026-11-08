В Пакистане предлагают вновь назначить главу PCSIR на год — Dawn

В Пакистане Министерство науки и технологий предложило повторно назначить доктора Сайеда Хуссейна Имама Абиди председателем Пакистанского совета по научным и промышленным исследованиям (PCSIR) еще на один год. В министерстве заявили, что после рассмотрения заявок на должность не смогли определить подходящего кандидата, сообщает Dawn.

Предложение для кабинета

Предложение, одобренное министром науки и технологий, передали советнику премьер-министра доктору Сайеду Таукиру Шаху. Министерство стремится получить одобрение федерального кабинета в соответствии с Правилами ведения правительственной деятельности 1973 года.

Абиди впервые назначили председателем PCSIR 19 октября 2020 года на стандартный трехлетний срок. Впоследствии его повторно назначили на второй срок, который завершился 18 октября 2026 года. Теперь министерство предлагает назначить его на период с 19 октября 2026 года по 18 октября 2027 года или до назначения председателя на постоянной основе — в зависимости от того, что произойдет раньше.

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Заявки и отбор

Объявление о вакансии председателя PCSIR по шкале MP-I опубликовали в национальных газетах 12 октября, а заявки принимались до 27 октября. В представлении министерства указано, что все полученные заявки рассмотрели, однако подходящего кандидата не определили. Должность планируют объявить повторно, поскольку новый отбор, собеседования и другие процедуры могут занять значительное время.

По данным источников издания, на должность подали заявки более 100 ученых, в том числе бывшие руководители научных учреждений, работающих в сфере ответственности министерства. Как минимум 68 претендентов имеют степень доктора философии. Среди заявителей были вице-канцлеры, старшие ученые, главные научные сотрудники, генеральные директора, академики и исследователи в сферах инженерии, биотехнологий, сельского хозяйства, энергетики и промышленных исследований.

Источники Dawn утверждают, что после поступления заявок министерство не сформировало комитеты для рассмотрения и отбора кандидатов, хотя такие комитеты обычно создаются. Один из заявителей сообщил изданию, что его не приглашали на собеседование или другие этапы отбора. Секретарь и совместный секретарь министерства не ответили на запросы Dawn, а представитель ведомства по связям с общественностью не предоставил обещанную официальную позицию в течение примерно двух дней.

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