巴基斯坦拟再次任命PCSIR主席一年——《黎明报》

巴基斯坦科学与技术部提议再次任命赛义德·侯赛因·伊玛目·阿比迪博士担任巴基斯坦科学与工业研究委员会（PCSIR）主席，任期再延长一年。该部表示，在审查该职位的申请后，未能确定合适人选，《黎明报》报道。

提交内阁的提案

这项经科学与技术部长批准的提案已提交给总理顾问赛义德·陶基尔·沙阿博士。该部寻求联邦内阁根据1973年《政府事务规则》予以批准。

阿比迪于2020年10月19日首次被任命为PCSIR主席，任期为标准的三年。此后，他被再次任命进入第二个任期，该任期于2026年10月18日结束。该部现提议任命他自2026年10月19日至2027年10月18日任职，或直至常任主席获任命，以较早发生者为准。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

申请与遴选

PCSIR主席职位的MP-I级别空缺公告于10月12日在全国性报纸上刊登，申请受理截至10月27日。该部提交的文件称，已审查收到的所有申请，但未确定合适人选。该职位计划重新发布招聘公告，因为新的遴选、面试及其他程序可能需要相当长的时间。

据该报消息人士称，超过100名科学家申请了该职位，其中包括在该部职责范围内运作的科研机构前负责人。至少68名申请者拥有博士学位。申请者包括副校长、高级科学家、首席科学官、总干事、学者，以及工程、生物技术、农业、能源和工业研究领域的研究人员。

《黎明报》消息人士称，在收到申请后，该部没有成立审查和遴选候选人的委员会，尽管通常会设立此类委员会。一名申请者告诉该报，他没有被邀请参加面试或其他遴选阶段。该部秘书和联合秘书没有回应《黎明报》的询问，而该部门的公共关系代表在约两天内未提供此前承诺的官方立场。

关注我们在