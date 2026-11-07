В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на следующей неделе планируют запустить пять мобильных лабораторий для проверки лекарств. Они должны усилить контроль за оборотом медикаментов и помочь выявлять на рынках некачественные, поддельные и подозрительные препараты.

Лаборатории на колесах

Советница губернатора по вопросам здравоохранения и населения Нигар Джохар Хан осмотрела оборудованные лабораторные фургоны во время визита в Генеральную дирекцию контроля лекарственных средств и фармацевтических услуг. Официальное открытие пяти лабораторий запланировали в Доме губернатора на следующий вторник, сообщает Dawn.

Во время визита советница также ознакомилась с работой подразделений дирекции, в частности с ее регуляторными функциями, мониторингом качества медикаментов и мерами по обеспечению доступности безопасных лекарств.

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Проверки на месте

Мобильные лаборатории оснастили технологиями инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и рамановской спектроскопии. С их помощью инспекторы смогут проводить первичный анализ препаратов на месте, в том числе проверять химический состав, компоненты и соответствие установленным стандартам силы действия.

Фургоны распределят между разными регионами провинции, чтобы инспекторы могли проверять лекарства на рынках и в других местах. Если первичный скрининг выявит подозрительные или некачественные препараты, инспекторы отберут образцы и направят их в Лабораторию тестирования лекарственных средств в Пешаваре для детального анализа и дальнейших действий.

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