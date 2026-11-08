Średnia cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 0,11 euro za kWh. To o 10,2% mniej niż w drugim półroczu 2025 roku oraz o 3,5% mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku — podaje Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Wskaźnik ten był najniższym średnim poziomem cen gazu w UE od pierwszego półrocza 2022 roku. Jednocześnie sezonowe wahania cen powróciły do modelu typowego przed początkiem kryzysu energetycznego w 2022 roku.

Różnice między krajami

Najwyższą cenę dla odbiorców gospodarstw domowych w okresie od stycznia do czerwca 2026 roku odnotowano w Szwecji — 0,22 euro za kWh. Następne były Niderlandy z ceną 0,16 euro, a także Francja i Portugalia, gdzie cena wyniosła po 0,13 euro za kWh.

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Najniższe ceny w bloku odnotowano na Węgrzech — 0,03 euro za kWh, w Chorwacji — 0,05 euro, a także w Rumunii i na Słowacji — po 0,06 euro.

Zmiany w walutach krajowych

W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku, w przeliczeniu na waluty krajowe ceny spadły w 12 krajach z dostępnymi danymi, wzrosły w siedmiu, a w czterech pozostały zasadniczo stabilne. Największe spadki odnotowano w Bułgarii — o 14,5%, w Grecji — o 11,3% oraz w Hiszpanii — o 10%.

Ceny najbardziej wzrosły w Rumunii — o 9,3%, w Chorwacji — o 8,9% oraz na Słowacji — o 6,6%. Według standardu siły nabywczej najwyższe ceny gazu były w Szwecji, Portugalii i Niderlandach, a najniższe — na Węgrzech, w Luksemburgu i Chorwacji.

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