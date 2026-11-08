Средняя цена природного газа для домохозяйств в Европейском союзе в первом полугодии 2026 года составила 0,11 евро за кВт·ч. Это на 10,2% меньше, чем во втором полугодии 2025 года, и на 3,5% меньше по сравнению с первым полугодием 2025 года, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Евростата.

Этот показатель стал самым низким средним уровнем цен на газ в ЕС с первого полугодия 2022 года. В то же время сезонные колебания цен вернулись к модели, характерной до начала энергетического кризиса 2022 года.

Различия между странами

Самая высокая цена для бытовых потребителей в январе—июне 2026 года была зафиксирована в Швеции — 0,22 евро за кВт·ч. Далее следуют Нидерланды с 0,16 евро, а также Франция и Португалия, где цена составила по 0,13 евро за кВт·ч.

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Самые низкие цены в блоке были в Венгрии — 0,03 евро за кВт·ч, Хорватии — 0,05 евро, а также в Румынии и Словакии — по 0,06 евро.

Изменения в национальных валютах

По сравнению с первым полугодием 2025 года, при расчёте в национальных валютах цены снизились в 12 странах с доступными данными, выросли в семи и остались в целом стабильными в четырёх. Наибольшее падение зафиксировали в Болгарии — на 14,5%, Греции — на 11,3% и Испании — на 10%.

Больше всего цены выросли в Румынии — на 9,3%, Хорватии — на 8,9% и Словакии — на 6,6%. По стандарту покупательной способности самые высокие цены на газ были в Швеции, Португалии и Нидерландах, а самые низкие — в Венгрии, Люксембурге и Хорватии.

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