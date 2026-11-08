2026年上半年，欧盟家庭用户的天然气平均价格为每千瓦时0.11欧元。较2025年下半年下降10.2%，较2025年上半年下降3.5%。《塞浦路斯邮报》援引欧盟统计局数据报道。

这一数值是欧盟自2022年上半年以来最低的天然气平均价格水平。同时，季节性价格波动回归到2022年能源危机开始前的典型模式。

国家之间的差异

2026年1月至6月，瑞典家庭消费者价格最高，为每千瓦时0.22欧元。荷兰以0.16欧元位居其后，法国和葡萄牙的价格均为每千瓦时0.13欧元。

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该集团中价格最低的是匈牙利，每千瓦时0.03欧元；克罗地亚为0.05欧元；罗马尼亚和斯洛伐克均为0.06欧元。

以本国货币计的变化

与2025年上半年相比，按本国货币计算，在有可用数据的国家中，价格在12个国家下降、在7个国家上涨，并在4个国家总体保持稳定。降幅最大的是保加利亚，下降14.5%；希腊下降11.3%；西班牙下降10%。

价格涨幅最大的是罗马尼亚，上涨9.3%；克罗地亚上涨8.9%；斯洛伐克上涨6.6%。按购买力标准计算，天然气价格最高的是瑞典、葡萄牙和荷兰，最低的是匈牙利、卢森堡和克罗地亚。

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