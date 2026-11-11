Боец Мераб Двалишвили заявил, что во время интервью в фойе отеля в Абу-Даби, ОАЭ, на него и его молодого друга напала группа во главе с Усманом Нурмагомедовым. После стычки на голове Двалишвили была как минимум одна рана, из-за которой его лицо было в крови.

Видео стычки

Как сообщает The National, видео инцидента опубликовал, а затем удалил боец UFC Илия Топурия. На записи Двалишвили дает интервью, когда к нему сзади подходит группа людей во главе с Нурмагомедовым. По данным издания, после того как грузинский спортсмен обернулся, Нурмагомедов нанес ему удар, после чего началась драка.

В видеообращении после инцидента Двалишвили утверждал, что Нурмагомедов и его спутники начали бить его и его друга сзади. Он также заявил, что охрана удерживала его, а нападавшие продолжали бить их ногами, когда они оказались на полу.

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Запланированное выступление

Двалишвили должен выступить в субботу на турнире RAF Abu Dhabi в Etihad Arena, где его заявленным соперником является Марлон Мораес. Пока неизвестно, помешают ли полученные травмы его участию в поединке. The National обратилось к RAF за комментарием по поводу стычки.

Усман Нурмагомедов не заявлен на турнир, однако, по данным издания, он часто посещает бои своего старшего брата Умара. Умар Нурмагомедов также должен выступить в субботу — против Юрайи Фейбера.

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