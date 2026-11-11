德瓦利什维利称在阿布扎比酒店遭袭——The National

选手梅拉布·德瓦利什维利表示，在阿联酋阿布扎比一家酒店大堂接受采访时，他和他的年轻朋友遭到了一伙由乌斯曼·努尔马戈梅多夫带领的人员袭击。冲突后，德瓦利什维利头部至少有一处伤口，导致他的脸上沾满鲜血。

冲突视频

据《The National》报道，该事件的视频由UFC选手伊利亚·托普里亚发布，随后被删除。录像中，德瓦利什维利正在接受采访，一群由努尔马戈梅多夫带领的人从背后接近他。据该媒体称，这名格鲁吉亚运动员转身后，努尔马戈梅多夫打了他一拳，随后发生斗殴。

德瓦利什维利在事件发生后的视频声明中称，努尔马戈梅多夫及其同伴从背后开始殴打他和他的朋友。他还表示，安保人员控制住了他，而当他们倒在地板上时，袭击者仍继续踢打他们。

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计划中的出场

德瓦利什维利计划于周六在阿提哈德竞技场举行的RAF Abu Dhabi赛事中出战，其公布的对手是马龙·莫拉埃斯。目前尚不清楚所受伤势是否会妨碍他参加这场比赛。《The National》已就这起冲突向RAF寻求评论。

乌斯曼·努尔马戈梅多夫没有报名参加该赛事，但据该媒体称，他经常观看其哥哥乌马尔的比赛。乌马尔·努尔马戈梅多夫也将于周六出战——对阵乌里亚·费伯。

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