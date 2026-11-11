Zawodnik Merab Dvalishvili oświadczył, że podczas wywiadu w lobby hotelu w Abu Zabi w ZEA on i jego młody przyjaciel zostali zaatakowani przez grupę kierowaną przez Usmana Nurmagomedova. Po starciu Dvalishvili miał na głowie co najmniej jedną ranę, przez którą jego twarz była zakrwawiona.

Wideo ze starcia

Jak informuje The National, nagranie incydentu opublikował, a następnie usunął zawodnik UFC Ilia Topuria. Na nagraniu Dvalishvili udziela wywiadu, gdy od tyłu podchodzi do niego grupa osób kierowana przez Nurmagomedova. Według publikacji, po tym jak gruziński sportowiec się odwrócił, Nurmagomedov uderzył go, po czym rozpoczęła się bójka.

W oświadczeniu wideo po incydencie Dvalishvili twierdził, że Nurmagomedov i jego towarzysze zaczęli bić jego oraz jego przyjaciela od tyłu. Oświadczył także, że ochrona go powstrzymywała, podczas gdy napastnicy nadal kopali ich, gdy znaleźli się na podłodze.

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Zaplanowany występ

Dvalishvili ma wystąpić w sobotę na turnieju RAF Abu Dhabi w Etihad Arena, gdzie jego ogłoszonym przeciwnikiem jest Marlon Moraes. Obecnie nie wiadomo, czy odniesione obrażenia uniemożliwią mu udział w walce. The National zwróciło się do RAF o komentarz w sprawie starcia.

Usman Nurmagomedov nie jest zgłoszony do udziału w turnieju, jednak według publikacji często uczestniczy w walkach swojego starszego brata Umara. Umar Nurmagomedov również ma wystąpić w sobotę — przeciwko Urijahowi Faberowi.

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