У Пешаварі застрелили посадовця NADRA — The Express Tribune

У Пешаварі, Пакистан, уранці в п’ятницю невідомі застрелили посадовця Національного управління баз даних і реєстрації (NADRA) Фахада біля регіонального офісу установи в районі Хаятабад. За даними The Express Tribune, чоловік загинув на місці.

Напад біля офісу

Очевидці розповіли, що Фахад ішов до будівлі офісу після того, як залишив автомобіль на парковці через дорогу. У цей момент нападники на мотоциклі відкрили по ньому вогонь, після чого втекли.

Поліція та сили безпеки прибули на місце, оточили територію для збору доказів, встановили пости в місті й почали пошукову операцію. Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження; запис також поширювали в соціальних мережах.

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Пошук нападників

Слідчі збирають відео з камер на сусідніх будівлях та перевіряють записи системи Peshawar Safe City, щоб встановити особи нападників. Правоохоронці також розглядають версію особистої ворожнечі. За інформацією посадовців, поліція отримала зображення ймовірних нападників і передала їх NADRA для ідентифікації.

Фахад обіймав посаду заступника асистента директора NADRA. Посадовці повідомили, що він був племінником депутата парламенту Нур Алам Хана та зазвичай приїздив до офісу з охоронцями на броньованому автомобілі, однак того дня прибув сам за кермом.

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