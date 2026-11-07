Сотрудник NADRA застрелен в Пешаваре — The Express Tribune

В Пешаваре, Пакистан, утром в пятницу неизвестные застрелили сотрудника Национального управления баз данных и регистрации (NADRA) Фахада возле регионального офиса ведомства в районе Хаятабад. По данным The Express Tribune, мужчина погиб на месте.

Нападение возле офиса

Очевидцы рассказали, что Фахад шел к зданию офиса после того, как оставил автомобиль на парковке через дорогу. В этот момент нападавшие на мотоцикле открыли по нему огонь, после чего скрылись.

Полиция и силы безопасности прибыли на место, оцепили территорию для сбора доказательств, установили посты в городе и начали поисковую операцию. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения; запись также распространялась в социальных сетях.

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Поиск нападавших

Следователи собирают видео с камер на соседних зданиях и проверяют записи системы Peshawar Safe City, чтобы установить личности нападавших. Правоохранители также рассматривают версию личной вражды. По информации должностных лиц, полиция получила изображения предполагаемых нападавших и передала их NADRA для идентификации.

Фахад занимал должность заместителя помощника директора NADRA. Должностные лица сообщили, что он был племянником депутата парламента Нур Алама Хана и обычно приезжал в офис с охранниками на бронированном автомобиле, однако в тот день прибыл один, за рулем.

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