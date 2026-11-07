Премьер-министр Австралии не исключил введения проверки доходов для получателей субсидий на домашние батареи в рамках программы стоимостью 7,2 млрд австралийских долларов. Этот вопрос обсуждается на фоне поиска правительством бюджетной экономии, сообщает ABC News Australia.

Поиск бюджетной экономии

Министр окружающей среды Мюррей Уотт заявил, что всех министров попросили найти возможности для экономии в своих ведомствах перед среднегодовым обновлением бюджета. В то же время он назвал программу Cheaper Home Batteries Scheme чрезвычайно успешной.

По данным Australian Financial Review, Казначейство Австралии готовит варианты сокращения программы, в частности уменьшение субсидии на первоначальную стоимость батареи. В настоящее время скидка покрывает около 25% цены оборудования.

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Министр энергетики Крис Боуэн сообщил, что с начала программы в 2025 году в Австралии установили около 600 тысяч домашних батарей. По его словам, такие системы также способствуют снижению цен для всех потребителей, в том числе для тех, у кого их нет.

Позиция оппозиции

В мае условия предоставления субсидий уже изменили, чтобы средства программы не исчерпались слишком быстро. Оппозиционная Коалиция призвала полностью отменить программу. Теневой министр энергетики Дэн Тиган назвал ее опасной и слишком дорогой и заявил, что отмена субсидии могла бы помочь в борьбе с инфляцией.

Теневой казначей Тим Уилсон заявил, что оппозиция стремится отменить государственные программы, которые, по ее мнению, усиливают инфляцию. В ответ Уотт обвинил оппозицию в блокировании 10 млрд австралийских долларов экономии, находящихся на рассмотрении Сената.

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