В Пакистане Совет промежуточного и среднего образования Банну (BISE) отложил вторые ежегодные экзамены для получения сертификата о среднем образовании в округе Северный Вазиристан. Решение приняли из-за ситуации с безопасностью в районе, сообщает Dawn.

Перенос экзаменов

Согласно сообщению BISE Банну от 9 ноября, экзамены во всех экзаменационных центрах округа перенесли по указанию заместителя комиссара Северного Вазиристана. Обновленное расписание опубликуют позднее. Учащимся, родителям и учебным заведениям рекомендовали ожидать дальнейших распоряжений совета.

В то же время в центрах Кадетского колледжа Размак в Северном Вазиристане и в техсиле Бакакхель на дороге Мираншах экзамены состоятся по графику. Эта экзаменационная сессия, которую планировали начать 12 октября, уже переносилась в прошлом месяце в трех округах дивизиона Банну: Банну, Лакки-Марвате и Северном Вазиристане.

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Комендантский час в Мир-Али

Тем временем в Мир-Али ввели комендантский час на время операции по обеспечению безопасности. Ограничения в Мир-Али и Бобли будут начинаться после вечерней молитвы иша, а дорогу Банну—Мираншах закроют для движения.

Представитель района и член Совета развития Малик Рохулла Хан заявил, что жителям разрешили посещать рынки Мираншаха и Датта-Хеля для приобретения товаров первой необходимости. По его словам, для выезда из Северного Вазиристана можно воспользоваться маршрутами через Мираншах, Ишак и Размак.

По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в провинции Хайбер-Пахтунхва в октябре зафиксировали 40 террористических атак против 58 в сентябре. Число погибших сократилось с 90 до 38, а раненых — со 165 до 19.

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