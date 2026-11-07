Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что посреднические усилия его страны между США и Ираном продолжаются, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе. По его словам, был достигнут значительный прогресс, и сторонам может удастся договориться, сообщает NDTV World со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Оценка посредничества

Аль-Тани сказал, что администрация США сохраняет готовность искать решение и после промежуточных выборов. По его мнению, это свидетельствует о том, что заинтересованность Вашингтона в достижении соглашения не изменилась.

Катарский премьер также подчеркнул, что не стоит ожидать идеальной договоренности. Вместо этого он выразил надежду на достижение хорошего соглашения.

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Сообщения о ракетах и план Ирана

Тем временем полуофициальное иранское агентство Tasnim заявило, что, по предварительным данным, две ракеты попали в остров Кешм. В то же время агентство отметило, что официальной информации о возможных повреждениях нет. США еще не объявляли о какой-либо атаке на цели внутри Ирана.

В материале отмечается, что Иран с сентября предлагает семидневный план, который президент США Дональд Трамп до сих пор отвергал. План предусматривает отмену блокады иранских портов, размораживание активов и одобрение поддерживаемого Ираном маршрута через Ормузский пролив; после этого водный путь должен был вновь открыться.

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