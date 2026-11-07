卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼表示，该国在美国和伊朗之间开展的调解工作仍在继续，以防止地区局势进一步升级。据他称，已取得重大进展，各方或许能够达成协议，NDTV World报道，消息引自半岛电视台。

对调解的评估

阿勒萨尼表示，美国政府即使在中期选举后仍保持寻求解决方案的意愿。在他看来，这表明华盛顿对达成协议的兴趣并未改变。

卡塔尔首相还强调，不应期待一项完美的协议。相反，他表示希望达成一项好的协议。

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有关导弹和伊朗计划的报道

与此同时，伊朗半官方通讯社塔斯尼姆表示，根据初步数据，两枚导弹击中了格什姆岛。同时，该通讯社指出，目前没有关于可能损失的官方信息。美国尚未宣布对伊朗境内目标发动任何袭击。

报道称，伊朗自9月以来一直提出一项为期七天的计划，但美国总统唐纳德·特朗普迄今一直拒绝该计划。该计划 предусматривает 解除对伊朗港口的封锁、解冻资产，并批准一条由伊朗支持的穿越霍尔木兹海峡的航线；此后，这条水道将重新开放。

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