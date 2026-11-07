Прем’єр Катару заявив про прогрес у посередництві між США та Іраном — NDTV World

Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив, що посередницькі зусилля його країни між США та Іраном тривають, щоб не допустити подальшого загострення ситуації в регіоні. За його словами, було досягнуто значного прогресу, а сторонам може вдатися домовитися, повідомляє NDTV World з посиланням на Al Jazeera TV.

Оцінка посередництва

Аль-Тані сказав, що адміністрація США зберігає готовність шукати рішення і після проміжних виборів. На його думку, це свідчить, що зацікавленість Вашингтона в досягненні угоди не змінилася.

Катарський прем’єр також наголосив, що не варто чекати на ідеальну домовленість. Натомість він висловив сподівання на досягнення доброї угоди.

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Повідомлення про ракети та план Ірану

Тим часом напівофіційне іранське агентство Tasnim заявило, що, за попередніми даними, дві ракети влучили в острів Кешм. Водночас агентство зазначило, що офіційної інформації про можливі пошкодження немає. США ще не оголошували про будь-яку атаку на цілі всередині Ірану.

У матеріалі зазначається, що Іран із вересня пропонує семиденний план, який президент США Дональд Трамп досі відхиляв. План передбачає скасування блокади іранських портів, розмороження активів і схвалення підтримуваного Іраном маршруту через Ормузьку протоку; після цього водний шлях мав би знову відкритися.

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