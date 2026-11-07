Premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani oświadczył, że wysiłki mediacyjne jego kraju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwają, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji sytuacji w regionie. Jak powiedział, osiągnięto znaczne postępy, a stronom może udać się osiągnąć porozumienie, informuje NDTV World, powołując się na telewizję Al Jazeera.

Ocena mediacji

Al-Thani powiedział, że administracja USA zachowuje gotowość do poszukiwania rozwiązania również po wyborach śródokresowych. Jego zdaniem świadczy to o tym, że zainteresowanie Waszyngtonu osiągnięciem porozumienia nie zmieniło się.

Katarski premier podkreślił również, że nie należy oczekiwać idealnego porozumienia. Zamiast tego wyraził nadzieję na osiągnięcie dobrego porozumienia.

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Doniesienia o rakietach i plan Iranu

Tymczasem półoficjalna irańska agencja Tasnim oświadczyła, że według wstępnych danych dwie rakiety uderzyły w wyspę Keszm. Jednocześnie agencja zaznaczyła, że nie ma oficjalnych informacji o możliwych zniszczeniach. USA nie ogłosiły jeszcze żadnego ataku na cele wewnątrz Iranu.

W materiale zaznaczono, że Iran od września proponuje siedmiodniowy plan, który prezydent USA Donald Trump dotychczas odrzucał. Plan przewiduje zniesienie blokady irańskich portów, odmrożenie aktywów i zatwierdzenie wspieranej przez Iran trasy przez Cieśninę Ormuz; po tym droga wodna miała zostać ponownie otwarta.

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