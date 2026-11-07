В Израиле исследователи установили, что 47% опрошенных участников с тяжелым психологическим дистрессом хотя бы раз обращались к генеративному искусственному интеллекту за эмоциональной поддержкой, советами по преодолению трудностей или помощью, связанной с психическим здоровьем. О результатах исследования сообщает Jerusalem Post.

Опросили 584 пользователей генеративного ИИ

Исследование провели психолог колледжа Тель-Хай Дорит Хадар Шоваль и Элад Рефуа из Университета Бар-Илан. Они опросили 584 израильтян в возрасте от 18 до 70 лет, которые хотя бы раз пользовались универсальными генеративными ИИ-системами, в частности ChatGPT или Gemini, в течение предыдущего года.

В целом 29,3% респондентов сообщили, что хотя бы раз использовали ИИ для эмоциональной поддержки, советов по преодолению сложных ситуаций или помощи, связанной с психическим здоровьем. Среди 66 участников с тяжелым уровнем психологического дистресса о таком опыте заявили 47%.

Участников набирали через онлайн-панель в ноябре 2025 года. Авторы подчеркнули, что результаты отражают ответы именно этой выборки пользователей ИИ и не являются репрезентативными для всего населения Израиля.

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Молодые участники и женщины обращались чаще

Согласно выводам исследователей, психологический дистресс был фактором, наиболее тесно связанным с обращением к ИИ за поддержкой. Молодые участники и женщины чаще сообщали об использовании таких инструментов для потребностей, связанных с психическим здоровьем, чем пожилые люди и мужчины.

Более высокий уровень тревожной привязанности также был связан с обращением к ИИ за психологической помощью. Однако после учета уровня психологического дистресса эта связь переставала быть статистически значимой. Исследование не дает ответа, побуждает ли дистресс людей чаще пользоваться ИИ или эмоциональная опора на такие системы может влиять на самочувствие.

Эффективность и безопасность взаимодействий еще предстоит изучить

Авторы не оценивали, помогали ли разговоры с ИИ участникам справиться с их состоянием, откладывали ли они из-за этого обращение к специалистам, а также могли ли такие взаимодействия усугублять дистресс. Ученые отметили, что потребительские ИИ-системы не предназначены для клинического использования и не имеют признанных механизмов реагирования на психологические кризисы.

Исследование под названием AI-mediated mental health support: The role of attachment orientation and psychological distress было опубликовано в рецензируемом журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

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