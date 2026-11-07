W Izraelu badacze ustalili, że 47% ankietowanych uczestników z ciężkim dystresem psychologicznym co najmniej raz zwracało się do generatywnej sztucznej inteligencji po wsparcie emocjonalne, porady dotyczące radzenia sobie z trudnościami lub pomoc związaną ze zdrowiem psychicznym. O wynikach badania poinformował Jerusalem Post.

Przepytano 584 użytkowników generatywnej AI

Badanie przeprowadzili psycholożka z Tel-Hai College Dorit Hadar Shoval oraz Elad Refua z Uniwersytetu Bar-Ilana. Przepytali 584 Izraelczyków w wieku od 18 do 70 lat, którzy w ciągu poprzedniego roku co najmniej raz korzystali z uniwersalnych systemów generatywnej AI, w tym ChatGPT lub Gemini.

Łącznie 29,3% respondentów podało, że co najmniej raz korzystało z AI w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego, porad dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacjach lub pomocy związanej ze zdrowiem psychicznym. Spośród 66 uczestników z ciężkim poziomem dystresu psychologicznego 47% zgłosiło takie doświadczenie.

Uczestników rekrutowano za pośrednictwem panelu internetowego w listopadzie 2025 roku. Autorzy podkreślili, że wyniki odzwierciedlają odpowiedzi tej konkretnej próby użytkowników AI i nie są reprezentatywne dla całej populacji Izraela.

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Młodsi uczestnicy i kobiety zwracali się częściej

Z wniosków badaczy wynika, że dystres psychologiczny był czynnikiem najsilniej związanym ze zwracaniem się do AI po wsparcie. Młodsi uczestnicy i kobiety częściej niż osoby starsze i mężczyźni zgłaszali korzystanie z takich narzędzi w potrzebach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Wyższy poziom lękowego stylu przywiązania również wiązał się ze zwracaniem się do AI po pomoc psychologiczną. Jednak po uwzględnieniu poziomu dystresu psychologicznego związek ten przestawał być istotny statystycznie. Badanie nie odpowiada na pytanie, czy dystres skłania ludzi do częstszego korzystania z AI, czy też emocjonalne poleganie na takich systemach może wpływać na samopoczucie.

Skuteczność i bezpieczeństwo interakcji wymagają dalszych badań

Autorzy nie oceniali, czy rozmowy z AI pomogły uczestnikom poradzić sobie z ich stanem, czy z tego powodu odkładali oni zwrócenie się do specjalistów, ani czy takie interakcje mogły pogarszać dystres. Naukowcy zaznaczyli, że konsumenckie systemy AI nie są przeznaczone do zastosowań klinicznych i nie mają uznanych mechanizmów reagowania na kryzysy psychologiczne.

Badanie zatytułowane AI-mediated mental health support: The role of attachment orientation and psychological distress opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

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