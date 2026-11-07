以色列研究人员发现，47%的重度心理困扰受访参与者至少曾一次向生成式人工智能寻求情感支持、克服困难的建议或与心理健康相关的帮助。《耶路撒冷邮报》报道了这项研究结果。

调查了584名生成式AI用户

该研究由特尔海学院心理学家多里特·哈达尔·绍瓦尔和巴伊兰大学的埃拉德·雷富阿开展。他们调查了584名年龄在18岁至70岁之间的以色列人，这些人在过去一年中至少使用过一次通用生成式AI系统，包括ChatGPT或Gemini。

总体而言，29.3%的受访者表示，他们至少曾一次使用AI获取情感支持、应对困难情况的建议或与心理健康相关的帮助。在66名有重度心理困扰的参与者中，47%表示有过此类经历。

参与者于2025年11月通过在线样本库招募。作者强调，研究结果仅反映这一特定AI用户样本的回答，不能代表以色列全体人口。

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年轻参与者和女性寻求帮助更频繁

根据研究人员的结论，心理困扰是与向AI寻求支持关系最密切的因素。与年长者和男性相比，年轻参与者和女性更常报告使用此类工具满足与心理健康有关的需求。

更高水平的焦虑型依恋同样与向AI寻求心理帮助有关。不过，在将心理困扰水平纳入考量后，这一关联不再具有统计学意义。该研究没有回答，究竟是心理困扰促使人们更频繁使用AI，还是对这类系统的情感依赖可能影响身心状态。

互动的有效性和安全性仍有待研究

作者没有评估与AI交谈是否帮助参与者应对自身状况、他们是否因此推迟寻求专业人士帮助，以及此类互动是否可能加剧心理困扰。研究人员指出，面向消费者的AI系统并非用于临床用途，也没有获得认可的心理危机应对机制。

题为《AI-mediated mental health support: The role of attachment orientation and psychological distress》的研究发表于同行评议期刊《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》。

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