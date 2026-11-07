47% опитаних із тяжким дистресом шукали підтримки у ШІ — Jerusalem Post

В Ізраїлі дослідники встановили, що 47% опитаних учасників із тяжким психологічним дистресом хоча б раз зверталися до генеративного штучного інтелекту по емоційну підтримку, поради щодо подолання труднощів або допомогу, пов’язану з психічним здоров’ям. Про результати дослідження повідомляє Jerusalem Post.

Опитали 584 користувачів генеративного ШІ

Дослідження провели психологиня коледжу Тель-Хай Доріт Хадар Шоваль та Елад Рефуа з Університету Бар-Ілан. Вони опитали 584 ізраїльтян віком від 18 до 70 років, які щонайменше раз користувалися універсальними генеративними ШІ-системами, зокрема ChatGPT або Gemini, упродовж попереднього року.

Загалом 29,3% респондентів повідомили, що хоча б раз використовували ШІ для емоційної підтримки, порад щодо подолання складних ситуацій або допомоги, пов’язаної з психічним здоров’ям. Серед 66 учасників, які мали тяжкий рівень психологічного дистресу, про такий досвід заявили 47%.

Учасників набирали через онлайн-панель у листопаді 2025 року. Автори наголосили, що результати відображають відповіді саме цієї вибірки користувачів ШІ та не є репрезентативними для всього населення Ізраїлю.

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Молодші учасники й жінки зверталися частіше

За висновками дослідників, психологічний дистрес був чинником, який найтісніше пов’язаний зі зверненням до ШІ по підтримку. Молодші учасники та жінки частіше повідомляли про використання таких інструментів для потреб, пов’язаних із психічним здоров’ям, ніж старші люди та чоловіки.

Вищий рівень тривожної прив’язаності також був пов’язаний зі зверненням до ШІ по психологічну допомогу. Водночас після врахування рівня психологічного дистресу цей зв’язок переставав бути статистично значущим. Дослідження не дає відповіді, чи дистрес спонукає людей частіше користуватися ШІ, чи емоційне покладання на такі системи може впливати на самопочуття.

Ефективність та безпеку взаємодії ще мають дослідити

Автори не оцінювали, чи допомагали розмови з ШІ учасникам упоратися зі станом, чи відкладали вони через це звернення до фахівців, а також чи могли такі взаємодії погіршувати дистрес. Науковці зазначили, що споживчі ШІ-системи не мають клінічного призначення та визнаних механізмів реагування на психологічні кризи.

Дослідження під назвою AI-mediated mental health support: The role of attachment orientation and psychological distress опублікували в рецензованому журналі Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

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