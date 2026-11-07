Суд в Лахоре, Пакистан, предоставил трем родственникам подозреваемых временный залог до ареста по делу о предполагаемой онлайн-продаже поддельных почтовых марок США на сумму 126 млн долларов. Речь идет о Васиме Акраме, Аише Акрам и Самире Анджум, которых по этому делу считают соподозреваемыми.

Условия временного залога

Как сообщает Dawn, суд удовлетворил ходатайство заявителей и предоставил им временный залог до 13 ноября. Суд также обязал их присоединиться к расследованию до следующего слушания.

Адвокат Рана Лукман заявил, что его подзащитных безосновательно включили в дело и что они не причастны к предполагаемому правонарушению.

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Позиция защиты

Относительно главных подозреваемых, Фахима и Наима Акрама, защитник заявил, что обвинение до сих пор не собрало конкретных доказательств против них.

По словам адвоката, Фахим Акрам работал фрилансером и получал платежи от иностранных клиентов. Защита утверждает, что финансовые операции, на которые ссылается обвинение, были связаны с его профессиональной деятельностью.

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